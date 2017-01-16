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Анатолий Набережный возглавил пензенское представительство «Духового общества»

17:25 | 16.01.2017 | Культура

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Заслуженный работник культуры России, художественный руководитель и дирижер муниципального духового оркестра Пензы Анатолий Набережный избран главой представительства некоммерческого партнерства «Духовое общество» в ходе учредительного собрания, состоявшегося в понедельник, 16 января.

Анатолий Набережный возглавил пензенское представительство «Духового общества»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем приняли участие руководители духовых оркестров и ансамблей из Пензы, Кузнецка, Заречного, а также Бессоновского, Белинского, Нижнеломовского и других районов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления культуры и архива Пензенской области, в ходе собрания обсуждалась возможность проведения в Пензе парада духовых оркестров и ансамблей в рамках празднования Дня Победы и Дня России.
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