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Людмила Кузнецова откроет выставку своих картин в пензенском Заксобрании

16:20 | 17.01.2017 | Культура

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Заслуженный художник России Людмила Кузнецова откроет свою персональную выставку в фойе Законодательного собрания Пензенской области в предстоящую среду, 18 января.

Людмила Кузнецова откроет выставку своих картин в пензенском Заксобрании

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что она расскажет о новых полотнах и поделится планами на будущее.

Выставка будет доступна всем посетителям здания регионального парламента.

«Творчество Людмилы Кузнецовой пользуется большой популярностью не только в России, но и Европе. Ее имя хорошо известно любителям живописи Великобритании, Италии, Голландии, Франции, Германии, Японии. В Китае ей было присвоено почетное звание «Художника мира», — отметили в Законодательном собрании Пензенской области.
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