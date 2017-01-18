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Пензенская картинная галерея предложила сделать селфи на фоне экспонатов

15:57 | 18.01.2017 | Культура

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Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого присоединится к международной акции «День музейных селфи».

Пензенская картинная галерея предложила сделать селфи на фоне экспонатов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее рамках все желающие смогут сфотографироваться на фоне экспонатов галереи, а также губернаторского дома, музея одной картины и никольского музея стекла и хрусталя, которые входят в ее структуру.

Основное условие — не использовать при этом вспышку.

В период с 20 по 31 января учреждение проведет конкурс среди участников акции, которым необходимо разместить селфи в соцсетях.

Трое авторов лучших снимков получат право на бесплатную профессиональную или свадебную фотосессию в стенах пензенской картиной галереи и губернаторского дома, сообщает пресс-служба управления культуры и архива региона.
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