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В Пензе во второй раз пройдет фестиваль органной музыки

18:22 | 19.01.2017 | Культура

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Фестиваль органной музыки «Penza Fest» во второй раз пройдет на базе пензенской областной филармонии с 17 февраля по 17 марта.

В Пензе во второй раз пройдет фестиваль органной музыки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры «Пенза», мероприятие объединит исполнителей из разных стран. В программу войдут признанные шедевры классической музыки, а также редко исполняемые произведения.

17 февраля на открытии фестиваля жители Пензы впервые услышат органный дуэт. С программой «Римские каникулы вдвоем» выступят Джованни Клавора Браулин и Сюзанна Яначкова из Италии.

Повторно ту же самую программу они сыграют на следующий день.

28 февраля состоится сольное выступление органиста церкви святого Фомы в Лейпциге Штефана Кисслинга, который сыграет в Пензе впервые.

На 4 марта намечен концерт Вальтера Дʼарканджело из Италии. Год назад он собрал полный зал.

14 марта Пензу впервые посетит прославленный органист Лука Гаделия из Абхазии. Он выступит вместе с восходящей оперной звездой, обладательницей колоратурного сопрано Кристиной Эшбой.

15 марта участники фестиваля услышат игру Генри Фейса из Великобритании. Его репертуар охватывает всю историю органной музыки. Особую любовь исполнитель питает к творчеству Иоганна Себастьана Баха и французской музыке ХХ века.

Завершит фестиваль выступление органиста из Венгрии Дьюла Силади.
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