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Новый проект пензенской библиотеки имени Лермонтова посвятят неизвестным страницам истории

12:55 | 21.01.2017 | Культура

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Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Новый культурный проект «Лермонтовка — территория открытий», приуроченный к 125-летию со дня основания областной библиотеки, будет реализован в Пензе в 2017 году.

Новый проект пензенской библиотеки имени Лермонтова посвятят неизвестным страницам истории

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения, его автором является ученый секретарь библиотеки, кандидат исторических наук Дмитрий Мурашов.

Задача проекта — открыть неизвестные страницы истории библиотеки и рассмотреть уже известные факты в новом контексте.

Посетить мероприятия можно будет в новом корпусе бесплатно каждую третью среду месяца в 15.00.

Первая встреча состоится в среду, 25 января. Ее герой — пензенский журналист и политический деятель, руководитель библиотеки в 1905–1906 годах Николай Езерский. Он оказался одним из двух депутатов первой Государственной думы России, которые в момент избрания возглавляли библиотеки.
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