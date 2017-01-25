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Масленичные гуляния стартуют в пензенских «Тарханах» 22 февраля

17:14 | 25.01.2017 | Культура

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Масленичные гуляния начнутся в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», расположенном в 100 км от Пензы, в среду, 22 февраля.

Масленичные гуляния стартуют в пензенских «Тарханах» 22 февраля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Масленица — один из самых любимых в народе праздников, самый шумный и веселый. В лермонтовское время всю неделю молодежь играла в горелки и водила хороводы, а взрослые ходили по гостям. По селу возили в санях чучело «Масленицы». Все дни масленичной недели имеют свои особые названия: понедельник — «встреча», вторник — «заигрыши», среда — «лакомка», четверг — «разгул, перелом», пятница — «тещины вечерни», суббота — «золовкины посиделки», воскресенье — «проводы, прощанья, целовальник, прощеный день», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте музея-заповедника.

В нем добавляется, что тех, кто приедет в село Лермонтово, встретят участники фольклорного коллектива «Тарханские посиделки».

«В программе праздника — викторины и загадки, конкурсы, игры и различные эстафеты, народные песни и частушки, угощение гречневыми и пшенными блинами. Участники праздника будут вязать кукол-лихоманок, кататься в санях на ретивой лошадке по дальнему саду, а на мешках и санках — с снежной горки», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в воскресенье, 26 февраля, празднование Масленицы завершится кулачными боями, взятием снежного городка и сожжением чучела.
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