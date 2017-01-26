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В пензенской библиотеке появилось книжно-нотное издание об Александре Архангельском

14:43 | 26.01.2017 | Культура

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Книжно-нотное издание, посвященное уроженцу Пензенской области, известному композитору и хоровому дирижеру Александру Архангельскому, передано в дар библиотеке имени М.Ю. Лермонтова от коллег из Мордовии.

В пензенской библиотеке появилось книжно-нотное издание об Александре Архангельском

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, книга под названием «Александр Андреевич Архангельский. Воспоминания современников. Избранные духовные концерты для хора а капелла» может открыть новую страницу из жизни и творчества видного деятеля искусства.

В издание вошли некоторые материалы, опубликованные в Русском хоровом сборнике в Праге в 1930 году. Приведены воспоминания представителей русского зарубежья об Александре Архангельском. Также опубликованы записи, которые посвятили известному композитору лектор болгарской музыкальной академии профессор Петр Динев и чешский этнограф, собиратель народных песен и друг Александра Архангельского Людвиг Куба.

Кроме того, в нотном разделе использованы материалы прижизненных изданий композитора разных лет.
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