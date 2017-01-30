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Жители Пензы смогут увидеть в кино номинированные на «Золотую маску» спектакли

18:30 | 30.01.2017 | Культура

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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Пенза вошла в число городов, жители которых смогут увидеть четыре спектакля, номинированных на национальную театральную премию «Золотая маска».

Жители Пензы смогут увидеть в кино номинированные на «Золотую маску» спектакли

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это стало возможным благодаря проекту «Золотая маска в кино».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении культуры и архива региона, в Пензе показы пройдут на базе кинотеатра «Современник».

17 февраля зрители увидят поставленный в Екатеринбурге балет «Ромео и Джульетта». 22 марта будет показан спектакль «Жизнь и судьба» малого драматического театра – театра Европы, 2 апреля — «Гроза» театра имени Г.А. Товстоногова, 14 апреля — постановка «Война и мир. Начало романа» мастерской Петра Фоменко.

Как отмечается на сайте премии «Золотая маска», в целом эти спектакли можно будет увидеть в 60 городах России. В европейской части и на Урале они пройдут в прямой спутниковой трансляции, в других городах их покажут в записи.

Российская национальная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Вручается спектаклям всех жанров театрального искусства — драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.

Отбор спектаклей-участников фестиваля и претендентов на премию осуществляют экспертные советы, в состав которых входят театральные критики. В жюри «Золотой маски» работают актеры, режиссеры, дирижеры, хореографы, театральные художники.
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