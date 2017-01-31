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В Пензе стартовала продажа билетов на «Филумену Мартурано» с Галиной Репной в главной роли

09:03 | 31.01.2017 | Культура

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Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Продажа билетов на спектакль «Филумена Мартурано» по пьесе итальянского классика драматургии XX века Эдуардо де Филиппо стартовала в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в минувший понедельник, 30 января.

В Пензе стартовала продажа билетов на «Филумену Мартурано» с Галиной Репной в главной роли

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Главную роль в постановке исполнит заслуженная артистка России Галина Репная.

Спектакль рассказывает историю простой женщины со сложной судьбой, которая много лет прожила рядом с любимым человеком, видевшим в ней то любовницу, то экономку, то чуть ли не служанку — кого угодно, но только не законную супругу. Однако с помощью одной из вечных женских хитростей Филумене все-таки удается обманом женить на себе дона Доменико. Поняв, что его провели, тот готов на все, чтобы расторгнуть этот незаконный, с его точки зрения, брак. Однако вдруг выясняется, что несколько десятилетий жизни под одной крышей не единственное, что их связывает.

Над спектаклем работает московский режиссер Ансар Халилуллин, который знаком пензенскому зрителю по постановке «История одного преступления», показанной на малой сцене в 2012 году.

Партнером Галины Репной выступит заслуженный работник культуры Пензенской области Евгений Панов — он сыграет дона Доменико Сориано.

В спектакле заняты также Анна Арзямова, Артем Давыдов, Сергей Дрожжилов, Яна Дубровина, Никита Кузин, Наталья Прокошкина, Лидия Стаханова, Павел Тачков, Елена Ушкина, Николай Шаповалов.

В одной из сцен будут участвовать воспитанники лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка».

Премьера «Филумены Мартурано» состоится 25 февраля, а после спектакля пройдет юбилейное чествование Галины Репной. Второй показ назначен на 26 февраля, сообщается на сайте драмтеатра.
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