В картинной галерее пройдет выставка, посвященная 78-летию Пензенской области Культура

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Выставка, приуроченная к 78-летию со дня образования Пензенской области, начнет работу в картинной галерее имени К.А. Савицкого в предстоящую субботу, 4 февраля.

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«Будет около 30 живописных и графических произведений представлено. Это работы известных художников — Виктора Непьянова, Василия Терещенко, Владимира Чумака, Николая Сидорова, Анны Король, Анатолия Ширманова, Павла Анискина, Юрия Карасева и других», — сообщил ИА «PenzaNews» заведующий отделом современного искусства пензенской картинной галереи Дмитрий Бушмин.

Он добавил, что на выставке также будет представлено около 40 фоторабот Виктора Сильнова и Бориса Тишулина.

По словам Дмитрия Бушмина, экспозиция будет действовать около месяца.