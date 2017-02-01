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ТЮЗ Заречного поставит два спектакля и установит поворотный круг на федеральную субсидию

12:15 | 01.02.2017 | Культура

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Заречный, 1 февраля 2017. PenzaNews. Субсидия в размере около 5,5 млн. рублей, выделенная из федерального бюджета, позволит театру юного зрителя города Заречного Пензенской области произвести модернизацию светового оборудования и сцены, а также поставить два новых спектакля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор ТЮЗа Андрей Кучишкин в среду, 1 февраля.

ТЮЗ Заречного поставит два спектакля и установит поворотный круг на федеральную субсидию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Один спектакль — «Рядовые» по пьесе Александра Дударева — патриотической направленности. Второй спектакль — по мировой классике. Скорее всего, Шекспир, но мы еще точно не определились. Материально-техническую базу будем усовершенствовать, именно постановочные возможности. Будут модернизированы театральный свет, площадь сцены — круг поворотный», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что такая финансовая поддержка необходима учреждению культуры.

«Поворотный круг — вещь очень дорогостоящая, как и модернизация театрального света. Мы бы ее не сделали. А что касается средств, выделяемых на постановку спектаклей, они пойдут на приобретение костюмов, реквизитов, декораций. Это будет на новом качественном уровне», — сказал Андрей Кучишкин.

По его словам, стоимость поворотного круга оценивается более чем в 1,5 млн. рублей.

«Важно выполнить обязательства этого года, тогда есть надежда получить что-то на следующий», — резюмировал директор ТЮЗа.
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