Режиссер из Санкт-Петербурга поставит в Пензе «Аленький цветочек» Культура

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Молодой режиссер из Санкт-Петербурга Игнат Кириллов поставит сказку «Аленький цветочек» на сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

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Над декорациями и костюмами работает художник Марина Смельчакова, над музыкальным оформлением — композитор Валерий Куликов.

На роль Отца назначен Владислав Матюкин, старших его дочерей сыграют Юлия Кузьмина и Мария Соловьева «в очередь» с Еленой Павловой и Юлией Кошкиной. В образе Няни предстанут Наталья Арефьева и Вера Дупенко, на роль работника Антона назначен Александр Стешин, а лесных разбойников — Андрей Аббасов, Илья Кочетков и Николай Потапов.

Роли главных героев — Аленушки и Чудища, который впоследствии станет прекрасным принцем — исполнят Юлия Кузнецова и Альберт Ибраев.

Премьера сказки состоится в апреле.

Как сообщается на сайте драмтеатра, спектакль по пьесе Ирины Карнауховой и Леонида Браусевича ставился на пензенской сцене трижды: в 1951 году с Людмилой Лозицкой и Юрием Гранатовым в главных ролях, в 1964 году — с Генрихом Вавиловым и Ларисой Акинчиц и в 1982 году, когда Аленушку сыграла Надежда Абызова, одну из старших сестер — Галина Репная, а Чудище — Евгений Панов.