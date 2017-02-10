В Пензе начала работу выставка, воспевающая красоту женского тела Культура

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. 53 экспоната отобрано для выставки «Пластика женского тела», которая начала свою работу во втором корпусе пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого — губернаторском доме — в пятницу, 10 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил директор картинной галереи Кирилл Застрожный, четыре работы были взяты из фондов учреждения культуры, а остальные произведения живописи, скульптуры и графики предоставлены членами регионального отделения Союза художников России.

«Все они через художественное восприятие авторов воспевают красоту обнаженного женского тела», — отметил он.

По словам Кирилла Застрожного, зачастую обыватели рассматривают стиль ню исключительного как изображение наготы, а не художественный жанр со своей историей, канонами и смыслами, что не позволяет им оценить глубину работ.

В свою очередь председатель правления пензенского регионального отделения СХР Виктор Шабанов обратил внимание на то, что экспозиция была сформирована всего за несколько дней, но это не сказалось на качестве выставки.

«Для каждого художника это проверка на зрелость — как кто понимает эту тему», — сказал он.

Виктор Шабанов добавил, что представленные работы интересны как по отдельности, так и в совокупности, так как они словно формируют целостное произведение.

«Выставка получилась», — подчеркнул он.

После окончания официальной части гости смогли детально ознакомиться с представленными работами и пообщаться с некоторыми авторами.