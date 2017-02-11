Пензенская картинная галерея запустила серию мероприятий в честь Года экологии Культура

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого запустила серию тематических мероприятий для школьников, посвященных Году экологии в России.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — интерактивные экскурсии «Четыре времени года — пейзаж в картинной галерее» и мастер-классы в разных техниках.

Кроме того, предлагаются занятия и викторины для младшего и среднего школьного возраста «На земле в воде и в небе твои давние соседи».

Помимо этого, проводятся занятия на анималистическую тематику.

Основная цель данных мероприятий — развитие экологической культуры, чувства бережного отношения природы.

Для участия в них необходима предварительная запись, сообщается на портале «Музеи Пензенской области».