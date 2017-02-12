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В пензенском ЦКиД 16 февраля пройдет мероприятие «Защитник — это звание мужчины»

09:25 | 12.02.2017 | Культура

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Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Праздничное мероприятие «Защитник — это звание мужчины» будет организовано в центре культуры и досуга города Пензы в четверг, 16 февраля.

В пензенском ЦКиД 16 февраля пройдет мероприятие «Защитник — это звание мужчины»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Оно состоится в преддверии Дня защитника Отечества.

Организаторами мероприятия выступили городские клубы «Доброе сердце» и «Красная гвоздика».

Как сообщается на сайте ЦКиД, в 13.00 гостей ждет развлекательная программа на улице с участием клуба «Играй, гармонь!» Будет работать полевая кухня.

Спустя полчаса в фойе начнется музыкально-танцевальная программа от эстрадно-духового ансамбля «Ретро», а в 14.00 собравшиеся переместятся в малый зал, где состоится праздничный концерт.

Вход на мероприятие является свободным.
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