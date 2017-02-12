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Специалист пензенской библиотеки номинирована на соискание премии «Поэт года»

13:55 | 12.02.2017 | Культура

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Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Специалист пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Юлия Стешкина номинирована на соискание национальной литературной премии «Поэт года».

Специалист пензенской библиотеки номинирована на соискание премии «Поэт года»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации библиотеки, в число конкурсных произведений вошло ее стихотворение «Дом».

Национальная литературная премия «Поэт года» учреждена Российским союзом писателей. Она призвана содействовать поиску новых талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу, и привлечь внимание к их творчеству.

Конкурс на соискание премии проходит в три этапа.

На первом конкурсная комиссия определяет номинантов, произведения которых издаются в конкурсных альманахах. На втором большое жюри определяет финалистов. В ходе третьего этапа члены жюри тайным голосованием выбирают лауреатов.

Их имена объявляются на торжественной церемонии. До этого момента они не разглашаются.

Вручение премии «Поэт года» за 2016 год состоится в большом конференц-зале правительства Москвы 20 марта.
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