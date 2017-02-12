Специалист пензенской библиотеки номинирована на соискание премии «Поэт года» Культура

Пенза, 12 февраля 2017. PenzaNews. Специалист пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Юлия Стешкина номинирована на соискание национальной литературной премии «Поэт года».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации библиотеки, в число конкурсных произведений вошло ее стихотворение «Дом».

Национальная литературная премия «Поэт года» учреждена Российским союзом писателей. Она призвана содействовать поиску новых талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу, и привлечь внимание к их творчеству.

Конкурс на соискание премии проходит в три этапа.

На первом конкурсная комиссия определяет номинантов, произведения которых издаются в конкурсных альманахах. На втором большое жюри определяет финалистов. В ходе третьего этапа члены жюри тайным голосованием выбирают лауреатов.

Их имена объявляются на торжественной церемонии. До этого момента они не разглашаются.

Вручение премии «Поэт года» за 2016 год состоится в большом конференц-зале правительства Москвы 20 марта.