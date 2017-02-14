В художественном училище Пензы организована выставка к 119-летию со дня его открытия Культура

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Выставка, приуроченная к 119-летию со дня открытия пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого, начала работу в учреждении во вторник, 14 февраля.

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На ней представлены работы художников-преподавателей.

В ходе церемонии открытия начальник управления культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова вручила преподавателям училища почетные грамоты.

После этого состоялся торжественный вечер, во время которого были объявлены результаты ежегодного конкурса студенческих работ «День композиции», сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Торжественное открытие пензенского художественного училища и музея при нем состоялось 14 февраля 1898 года. Директором учебного заведения был назначен академик Константин Савицкий.

С 1970-х годов в учреждении стал проводиться творческий конкурс по композиции, который позже получил название «День композиции». После завершения конкурса комиссия проводит просмотр, отбирает лучшие работы, определяет номинантов и лауреатов.