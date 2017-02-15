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В Пензе открыта выставка «Русский мундир»

17:50 | 15.02.2017 | Культура

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Выставка «Русский мундир» из коллекции фотографа Олега Машина, приуроченная к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, открыта в доме молодежи Пензы в среду, 15 февраля.

В Пензе открыта выставка «Русский мундир»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я очень рад тому факту, что здесь сегодня такая «перекличка поколений». И молодежь, и дети могут воочию увидеть участников тех событий и узнать непосредственно их мнение, их истории», — отметил директор многофункционального молодежного центра, депутат Законодательного собрания Пензенской области Олег Куроедов.

Он добавил, что отношение к локальным конфликтам всегда было неоднозначным.

«Сегодня все мы прекрасно понимаем, что если мы хотим, чтобы в нашей стране был мир, чтобы у наших границ было спокойно, нужно защищать свои интересы уже в чужих странах, за пределами Родины. Сейчас наши бойцы защищают наши интересы в Сирии. Я думаю, никто из собравшихся не усомнится в целесообразности этих действий», — отметил директор учреждения.

Олег Куроедов подчеркнул, что выставка демонстрирует мощь российского оружия и развитие истории воинской славы.

Экспозиция выставки разнообразна. Так, посетители могут увидеть образцы современного оружия — автоматы, винтовки и даже гранатомет. Кроме того, представлены сабли в ножнах, которым несколько веков.

Также посетители могут внимательно рассмотреть форму различных родов войск со времен Первой мировой войны до наших дней и обмундирование, в том числе сумки.

Живой интерес вызвала коллекция воинских знаков отличия, нашивок и кокард.

В завершение церемонии были вручены медали «За ратную доблесть» и «Ветеран боевых действий».

Значимое место занимают найденные после Великой отечественной войны гранаты, снаряды и каски, а также множество фотографий разных лет.

Осмотрев экспозицию, воспитанники военно-патриотических клубов и учащиеся школ отправились на площадь перед домом молодежи, где приняли участие в соревнованиях. Они попытали силы в перетягивании каната, стрельбе из длинноствольного пневматического оружия, метании ножей, поднятии гири и в командных прыжках через скакалку.
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