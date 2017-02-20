18:08:19 Понедельник, 20 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Губернатор предложил создать при пензенском Минкульте агентство по организации гастролей

10:01 | 20.02.2017 | Культура

Печать

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что организацией гастролей приезжих артистов в Пензе не должны заниматься иногородние компании.

Губернатор предложил создать при пензенском Минкульте агентство по организации гастролей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Почему мы сами не можем при Минкультуры создать учреждение — отдельную структуру, которая могла бы заниматься этим вопросом? Почему услуги нам предлагают компании, которые работают за пределами региона?» — поинтересовался он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 20 февраля.

В свою очередь министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова пояснила, что эти организации оплачивают аренду пензенских концертных площадок, а также несут все риски, связанные с проведением мероприятий.

В продолжение темы заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что такая деятельность связана с большим количеством подводных камней.

«Никаких рисков нет», — возразил Иван Белозерцев, отметив, что если иногородние компании занимаются организацией концертов в Пензе, значит, это выгодно.

Губернатор поручил Олегу Ягову разобраться в данной ситуации.

«Это же наши деньги. Почему мы не хотим отдать эти рабочие места нашим людям?» — отметил Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
В пензенской больнице №4 медпомощь оказывают в полном объеме — главврач В Пензе для двоих наркозависимых разработаны индивидуальные программы реабилитации
Яна Смердова завоевала «золото» первенства России по спортивной ходьбе В Пензе сформирован план противопаводковых мероприятий
Житель Пензы отсудил у управляющей компании «Лев» 5 тыс. рублей за комаров в квартире Житель Тамалинского района получил ножевое ранение в центре Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама