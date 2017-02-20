Губернатор предложил создать при пензенском Минкульте агентство по организации гастролей
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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что организацией гастролей приезжих артистов в Пензе не должны заниматься иногородние компании.
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«Почему мы сами не можем при Минкультуры создать учреждение — отдельную структуру, которая могла бы заниматься этим вопросом? Почему услуги нам предлагают компании, которые работают за пределами региона?» — поинтересовался он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 20 февраля.
В свою очередь министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова пояснила, что эти организации оплачивают аренду пензенских концертных площадок, а также несут все риски, связанные с проведением мероприятий.
В продолжение темы заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что такая деятельность связана с большим количеством подводных камней.
«Никаких рисков нет», — возразил Иван Белозерцев, отметив, что если иногородние компании занимаются организацией концертов в Пензе, значит, это выгодно.
Губернатор поручил Олегу Ягову разобраться в данной ситуации.
«Это же наши деньги. Почему мы не хотим отдать эти рабочие места нашим людям?» — отметил Иван Белозерцев.