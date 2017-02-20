Помещение бывшего кинотеатра «Москва» намечено вернуть в собственность Пензенской области Культура

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Помещение бывшего кинотеатра «Москва», расположенное в доме на пересечении улиц Володарского и Пушкина в Пензе, намечено вернуть в собственность региона. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Предварительная договоренность есть. Я разговаривал на прошлой неделе с собственником, [он] готов пойти навстречу. Переговоры продолжаются, но то, что мы вернем его, это точно», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 20 февраля.

Он поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой подготовить предложения по дальнейшему использованию данного помещения.

«Раньше были разные варианты — или кукольный театр, или театр юного зрителя, или театр [доктора] Дапертутто [разместить]. Или, может, совместить можно», — отметил Иван Белозерцев.