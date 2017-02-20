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После «Минуты славы» с участием пензенца губернатор призвал заняться талантливыми детьми

16:17 | 20.02.2017 | Культура

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал чиновников уделить особое внимание развитию творческих способностей подрастающего поколения после успешного выступления Кирилла Сверчкова из Пензы в программе «Минута славы» на «Первом канале», по итогам которого он прошел в следующий этап телепроекта.

После «Минуты славы» с участием пензенца губернатор призвал заняться талантливыми детьми

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Минута славы». Парень прошел, все четыре члена жюри [Сергей Юрский, Владимир Познер, Сергей Светлаков и Рената Литвинова] проголосовали за него. [...] Там цирковой номер [жонглирование диаболо]. Четыре–пять человек в России такого уровня. А где у нас дети, которые, например, прекрасно бы играли на аккордеоне, на баяне, были одними из лучших скрипачей, которые могли бы побеждать на конкурсах всероссийских, международных?» — поинтересовался глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 20 февраля.

Иван Белозерцев добавил, что в то время как усиленно развиваются одни направления, в частности, хоровое пение, другие остаются незаслуженно забыты.

«Нужно более творчески подходить. […] Без творческой деятельности невозможно дальнейшее развитие», — отметил губернатор.

Он также предложил активнее заниматься организацией концертов с участием начинающих артистов, не дожидаясь, когда они наберутся профессионализма.

«Не надо ждать, когда они выпустятся из училища. Есть возможность поехать в школы выступить, есть возможность поехать в дома отдыха наши, пензенские, санатории», — сказал он.

Иван Белозерцев добавил, что вход на концерты может осуществляться за небольшую плату, что позволит детям зарабатывать.

«Их мастерство повышается, потому что они выходят на сцену, поют, у них есть контакт со зрителем», — сказал губернатор, поручив ответственным чиновникам заняться этой работой.
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