После «Минуты славы» с участием пензенца губернатор призвал заняться талантливыми детьми Культура

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал чиновников уделить особое внимание развитию творческих способностей подрастающего поколения после успешного выступления Кирилла Сверчкова из Пензы в программе «Минута славы» на «Первом канале», по итогам которого он прошел в следующий этап телепроекта.

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«Минута славы». Парень прошел, все четыре члена жюри [Сергей Юрский, Владимир Познер, Сергей Светлаков и Рената Литвинова] проголосовали за него. [...] Там цирковой номер [жонглирование диаболо]. Четыре–пять человек в России такого уровня. А где у нас дети, которые, например, прекрасно бы играли на аккордеоне, на баяне, были одними из лучших скрипачей, которые могли бы побеждать на конкурсах всероссийских, международных?» — поинтересовался глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 20 февраля.

Иван Белозерцев добавил, что в то время как усиленно развиваются одни направления, в частности, хоровое пение, другие остаются незаслуженно забыты.

«Нужно более творчески подходить. […] Без творческой деятельности невозможно дальнейшее развитие», — отметил губернатор.

Он также предложил активнее заниматься организацией концертов с участием начинающих артистов, не дожидаясь, когда они наберутся профессионализма.

«Не надо ждать, когда они выпустятся из училища. Есть возможность поехать в школы выступить, есть возможность поехать в дома отдыха наши, пензенские, санатории», — сказал он.

Иван Белозерцев добавил, что вход на концерты может осуществляться за небольшую плату, что позволит детям зарабатывать.

«Их мастерство повышается, потому что они выходят на сцену, поют, у них есть контакт со зрителем», — сказал губернатор, поручив ответственным чиновникам заняться этой работой.