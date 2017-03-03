В Кузнецке открыта выставка «Женщины и война» Культура

Кузнецк, 3 марта 2017. PenzaNews. Выставка, посвященная жительницам Кузнецка Пензенской области, которые на фронте и в тылу вносили свой вклад в победу в Великой Отечественной войне, начала работу в музейно-выставочном центре города.

Фото: музейно-выставочный центр Кузнецка

В экспозицию, размещенную в отделе воинской славы, включены около 20 фотографий того периода из коллекции музея, документы, награды и личные вещи женщин.

На выставке можно узнать, в частности, о жительницах Кузнецка, вошедших в состав 277-й стрелковой дивизии, защищавшей Сталинград, и 97-го отдельного женского батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи.

Представленные экспонаты напомнят посетителям музея не только о подвиге женщин, которые шли в бой с оружием в руках и перевязывали раненых, но и о тех, кто стоял у станка, рыл окопы, пахал и сеял.

Экспозиция будет доступна в течение марта. Она будет интересна посетителям всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.