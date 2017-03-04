Семен Гольцман удостоен знака «Во славу земли Пензенской» Культура

Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Почетный знак «Во славу земли Пензенской» вручен музыканту Семену Гольцману в ходе его юбилейного вечера, который состоялся в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую пятницу, 3 марта.

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Вручая знак музыканту, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что он не знает ни одного человека, которому не знакомо имя Семена Гольцмана.

«Я сам окончил музыкальную школу, и когда я прихожу на Ваш концерт, слушаю Вас, я понимаю, что даже десятую долю не умею того, что можете Вы. Потому что Вы не просто играете. Играет Ваша душа», — сказал он.

В свою очередь Семен Гольцман подчеркнул, что получать этот знак очень приятно.

«Во славу земли Пензенской — это очень тепло и сердечно. Это то, во имя чего мы живем, и работаем, и трудимся», — пояснил он.

Заместитель председателя Законодательного собрания региона Александр Еремкин выразил надежду, что пензенцы еще долго смогут видеть музыканта на сцене.

«На вашем искусстве воспиталось много […] сегодняшних артистов, будущих артистов. Вы воспитываете в наших жителях любовь к искусству», — отметил он и передал Семену Гольцману почетную грамоту Заксобрания области.

Глава Пензы Валерий Савельев вручил музыканту медаль «За созидание во благо Пензы».

В ходе вечера, который проходил в душевной обстановке, на сцену поднимались заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда, народный артист России Алексей Мочалов и заслуженный артист России Валерий Яшин. Они поздравляли Семена Гольцмана и выступали перед зрителями с музыкальными номерами.

Свои творческие номера представили «Goltsman Ballet», ансамбли «Казачья застава», «Зоренька» и «Каблучок».

Также на сцену вышли артисты Антон и Виктория Макарские.

Кроме того, свое видеопоздравление в адрес Семена Гольцмана направил актер Михаил Каплан.