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Открыт прием заявок от музыкантов, желающих выступить на фестивале «Jazz May» в Пензе

12:41 | 05.03.2017 | Культура

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Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Прием заявок от музыкантов, желающих выступить на открытой площадке VII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza», открыт в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Открыт прием заявок от музыкантов, желающих выступить на фестивале «Jazz May» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ней отмечается, что фестиваль джазовой музыки состоится в Пензе 19–21 мая. Местом проведения мероприятия по уже сложившейся традиции станет площадь у филармонии и киноконцертного зала.

В бланке заявки указано, что на открытой площадке музыканты будут играть 20 и 21 мая.

Желающим выступить в Пензе необходимо указать, в каком стиле они работают, планируемый хронометраж программы и ее содержание, а также ссылки на аудио- и видеозаписи своих творческих номеров.

Прием заявок будет осуществляться до 20 апреля.
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