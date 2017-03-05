Гости пензенской филармонии увидели прямую трансляцию концерта из Москвы Культура Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Прямая трансляция выступления академического симфонического оркестра московской филармонии состоялась в Пензе в рамках масштабного проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Благодаря ему посетители пензенской областной филармонии получили возможность увидеть программу «В стихии танца». «Современное техническое оснащение зала позволило сохранить чистоту и качество звучания. Слушатели оценили мастерство исполнения коллективом шедевров мировой музыкальной культуры, среди которых сочинения Михаила Глинки, Франца Шуберта, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова, Иоганнеса Брамса и других выдающихся композиторов», — сообщили ИА «PenzaNews» в администрации учреждения культуры «Пензаконцерт». Планируется, что подобные трансляции будут проводиться в Пензе на регулярной основе. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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