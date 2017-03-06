Писатель Петр Алешковский подарил пензенской библиотеке почти 200 книг Культура

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Российский писатель, лауреат премии «Русский букер» Петр Алешковский передал в дар пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 186 книг из своей коллекции.

Фото: Liblermont.ru

По словам ученого секретаря библиотеки Дмитрия Мурашова, подаренные книги можно разделить на две большие части. 80 книг — это современная русская и зарубежная художественная литература, в том числе вышедшая в 2017 году. Вторая — издания из библиотеки деда и бабушки Петра Алешковского — искусствоведов Германа и Натальи Недошивиных.

Так, фонд библиотеки пополнился романом Кристин Ханны «Соловей» и повестью Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Пока я на краю», книгой Любови Виноградовой «Ангелы мщения» и монографией Игоря Шаскольского «Русь и крестоносцы. Борьба за Балтику в XII–XIII веках».

Кроме того, в библиотеку передана новейшая биография Никколо Макиавелли, написанная профессором Нантского университета Жан-Ивом Борьо.

Также Петр Алешковский передал в библиотеку проспекты различных художественных выставок, проходивших как в России, так и за рубежом, сообщается на сайте пензенской областной библиотеки.