Скульптор Владимир Курдов передал в пензенскую картинную галерею более 150 работ Культура

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Заслуженный художник России, скульптор и живописец Владимир Курдов передал в дар пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого более 150 своих работ.

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«Владимир Георгиевич — участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны II степени. Человек, прошедший дорогами войны, который посвятил большинство своих произведений этому тяжелейшему испытанию в жизни нашего народа. Строгие и лаконичные они полны мощи, силы, глубокого содержания. Его образы трогают глубокой человечностью и искренностью», — отмечается в сообщении, опубликованном в группе картинной галереи в социальной сети «ВКонтакте».

В нем уточняется, что в последние десятилетия художник уделяет особое внимание живописи.

«Эти полотна отличаются экспрессивностью, через которую он передает боль за современное общество», — подчеркивается в тексте.

Курдов Владимир Георгиевич родился в поселке Курдовых Смоленской области 20 июня 1924 года.

В 1941–1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне. Дважды был тяжело ранен, перенес шесть операций. Стал инвалидом войны. Был фронтовым художником.

В 1951 году окончил живописное отделение пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого.

В 1952 году жил и работал в Воронеже.

С 1953 по 1961 годы трудился в Саратове.

С 1961 года живет в Пензе.

В 1961 году был принят в ряды Союза художников РСФСР. Был председателем пензенской организации Союза художников.

В 1961–1963 годах преподавал в пензенском художественном училище.

Создал ряд памятников, установленных в Пензе и других населенных пунктах области. В их числе — «Проводы», бюсты Н.Ф. Давыдова, А.И. Куприна, А.Н. Радищева, А.В. Ухтомского, летчика-истребителя В.Д. Гуляева, скульптура «Скорбящая мать», а также памятники В. И. Ленину в Нижнем Ломове и Колышлее.

В 2004, 2009 и 2014 годах в пензенской областной картинной галерее имени К.А. Савицкого проходили персональные выставки его работ.