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В Пензенской области стартовал фестиваль детского народного творчества «Наследие»

17:01 | 09.03.2017 | Культура

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Зональный этап фестиваля детского народного творчества «Наследие» стартовал в Нижнем Ломове Пензенской области в четверг, 9 марта.

В Пензенской области стартовал фестиваль детского народного творчества «Наследие»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках пройдут фестиваль детских фольклорных коллективов «Жавороночки» и выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Мастер-град юных».

В первый день мероприятия свои таланты продемонстрировали дети из Вадинского, Земетчинского, Мокшанского, Нижнеломовского и Спасского районов.

На выставке декоративно-прикладного творчества были представлены работы юных мастеров, выполненные из керамики, с помощью техник росписи и резьбы по дереву, а также с использованием природных материалов.

Следующие зональные конкурсные выступления и выставки пройдут: 14 марта — в селе Кондоль, 16-го — в Пензе, 21-го — в Кузнецке, 23-го — в Каменке.

Гала-концерт, областная выставка-ярмарка и награждение победителей и призеров фестиваля состоятся в мае, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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