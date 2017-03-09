В Пензенской области стартовал фестиваль детского народного творчества «Наследие» Культура

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Зональный этап фестиваля детского народного творчества «Наследие» стартовал в Нижнем Ломове Пензенской области в четверг, 9 марта.

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В его рамках пройдут фестиваль детских фольклорных коллективов «Жавороночки» и выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Мастер-град юных».

В первый день мероприятия свои таланты продемонстрировали дети из Вадинского, Земетчинского, Мокшанского, Нижнеломовского и Спасского районов.

На выставке декоративно-прикладного творчества были представлены работы юных мастеров, выполненные из керамики, с помощью техник росписи и резьбы по дереву, а также с использованием природных материалов.

Следующие зональные конкурсные выступления и выставки пройдут: 14 марта — в селе Кондоль, 16-го — в Пензе, 21-го — в Кузнецке, 23-го — в Каменке.

Гала-концерт, областная выставка-ярмарка и награждение победителей и призеров фестиваля состоятся в мае, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.