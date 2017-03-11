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В Пензенской области пройдет VI театральный фестиваль «Золотая провинция»

16:48 | 11.03.2017 | Культура

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Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Шестой международный театральный фестиваль «Золотая провинция» пройдет в Пензенской области в апреле.

В Пензенской области пройдет VI театральный фестиваль «Золотая провинция»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Откроется он 17 апреля в Кузнецке, а с 20 по 22 апреля продолжится в Пензе.

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть постановки лауреата национальной премии «Золотая маска» пермского театра «У Моста» под руководством заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств России, лауреата премии правительства РФ Сергея Федотова.

21 и 22 апреля театр покажет «жестокую комедию» Михаила Булгакова «Зойкина квартира» и жизнерадостную музыкальную постановку по пьесе Авксентия Цагарели «Ханума».

Кроме того, 20 апреля на большой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского будет показано произведение Мольера «Мнимый больной» в постановке московского театра драмы и комедии.

В этот же день на малой сцене состоится спектакль театра «ZERO» из Израиля «Он и Она. Провинциальная гастроль» по рассказам Антона Чехова, сообщается на сайте пензенского драмтеатра.
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