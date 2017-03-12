В рамках проекта «История и культура Пензенского края» подготовлен фильм о «Марсовом поле» Культура

Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Фильм третий — «Марсово поле» — подготовлен к показу в рамках реализации документального проекта «История и культура Пензенского края».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он посвящен всероссийскому фестивалю военно-исторической реконструкции «Марсово поле», который проводится в Пензенской области с 2015 года.

Жители региона могут увидеть документальную картину продолжительностью более 8 минут на канале видеомастерской « СтахановФильм » на портале YouTube, где ранее также появились фильмы «Долина древней мордвы» и «Ключевский».

Как отмечается в описании, инициаторами проекта выступили региональное отделение Российского военно-исторического общества и отделение Российского исторического общества в Пензе.

Проект реализован при поддержке правительства региона и некоммерческого партнерства «Содружество пензенских землячеств».