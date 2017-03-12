14:40:43 Воскресенье, 12 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

В рамках проекта «История и культура Пензенского края» подготовлен фильм о «Марсовом поле»

10:04 | 12.03.2017 | Культура

Печать

Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Фильм третий — «Марсово поле» — подготовлен к показу в рамках реализации документального проекта «История и культура Пензенского края».

В рамках проекта «История и культура Пензенского края» подготовлен фильм о «Марсовом поле»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он посвящен всероссийскому фестивалю военно-исторической реконструкции «Марсово поле», который проводится в Пензенской области с 2015 года.

Жители региона могут увидеть документальную картину продолжительностью более 8 минут на канале видеомастерской «СтахановФильм» на портале YouTube, где ранее также появились фильмы «Долина древней мордвы» и «Ключевский».

Как отмечается в описании, инициаторами проекта выступили региональное отделение Российского военно-исторического общества и отделение Российского исторического общества в Пензе.

Проект реализован при поддержке правительства региона и некоммерческого партнерства «Содружество пензенских землячеств».
Актуальное
Читайте также
«Снежана-Котельники» обыграла «Лагуну-УОР» из Пензы со счетом 3:1 Гости пензенской областной библиотеки увидят то, что обычно скрыто от их глаз
Житель Лунинского района подозревается в краже бытовой техники Мэр Пензы поздравил работников уголовно-исполнительной системы с праздником
В Пензе жители двух домов на проспекте Победы выбрасывают мусор из окон Трое пензенцев принимают участие в сборе команды РФ по велоспорту-ВМХ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама