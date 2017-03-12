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На выставке «Интурмаркет» Татьяна Курдова обсудила взаимодействие с коллегами из ПФО

16:54 | 12.03.2017 | Культура

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Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова обсудила с коллегами из Приволжского федерального округа вопросы межрегионального взаимодействия в рамках трехдневной выставки «Интурмаркет-2017», которая начала свою работу в Москве в минувшую субботу, 11 марта.

На выставке «Интурмаркет» Татьяна Курдова обсудила взаимодействие с коллегами из ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минкульта, вместе с начальником отдела туризма Алексеем Уколовым она также приняла участие в круглом столе «Детский туризм. Новации 2017 года».

В ходе него обсуждались актуальные требования к перевозке автобусом организованных групп детей.

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Как отмечается на официальном сайте выставки, ее особенностью в этом году стало то, что впервые регионы смогли организовать единое экспозиционное пространство по подавляющему большинству брендовых маршрутов. Среди них — «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье России», «Великий шелковый путь», «Великий чайный путь», «Великий Волжский путь», «Русские усадьбы» и другие.

11 марта было объявлено днем Алтайского края как стратегического партнера выставки и днем регионов Центрального федерального округа.

12 марта — день регионов Северо-Кавказского федерального округа и день благотворительности на «Интурмаркете». Также одним из ключевых мероприятий стало всероссийское совещание по актуальным вопросам развития сферы туризма.

13 марта заявлено как день онлайн-выставки «Знай наше».
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