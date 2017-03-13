Пензенский театр первым в стране покажет постановку по последней пьесе Славомира Мрожека Культура

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского первыми в России покажут эскиз спектакля по пьесе «Карнавал, или первая жена Адама» Славомира Мрожека, которая стала последней в творчестве писателя.

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Пьеса была написана Славомиром Мрожеком незадолго до смерти, а на русском языке была впервые опубликована в журнале «Современная драматургия» за 2015 год.

Исполнители покажут ее пока в форме читки — с текстами в руках, но уже в образах своих героев — с элементами костюмов и декораций.

По сюжету на берегу прекрасного озера некий Импресарио и его юный Ассистент встречают гостей, которые прибыли на первейший карнавал в мире. Среди них — католический Епископ и античный титан Прометей, великий поэт Гете и созданная его воображением юная Маргарита из «Фауста», прародители человечества Адам и Ева, сам Сатана и таинственная первая жена Адама — женщина-демон Лилит. Участники показа попробуют найти вместе со зрителями ответ на вопрос о том, что связывает всех этих разных персонажей.

Ставит эскиз спектакля актер Сергей Пахомов, который читает роль Импресарио. Также в постановке заняты актеры Артем Тихомиров — Ассистент, Николай Шаповалов — Сатана, Никита Кузин — Прометей, Илья Кочетков — Адам, Елена Ушкина — Лилит, Марина Матвевнина — Ева, Юлия Кузнецова — Маргарита, студент-заочник Ярославского государственного театрального института Алексей Болдырев — Епископ и руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов — Гете.

Премьера постановки состоится в рамках творческой лаборатории «Дни современной драматургии в Пензе» 27 марта на малой сцене драмтеатра, после которого будет организовано обсуждение спектакля.

Ожидается, что вести дискуссию будет известный российский театральный критик, заместитель главного редактора журнала «Вопросы театра», преподаватель театроведческого факультета ГИТИСа Александр Вислов.

В Пензе пьесы Славомира Мрожека впервые были поставлены театральной студией «Росток» — в 1999 году вышел спектакль «Волшебная ночь», а в 2007 — «Полицейские». Их выпустил участник студии, впоследствии главный режиссер пензенского ТЮЗа, а ныне — режиссер Санкт-Петербургского интерьерного театра Андрей Поляков.

В 2009 году художественный руководитель «Дома Мейерхольда» Наталия Кугель поставила на сцене «Театра доктора Дапертутто» пьесу Славомира Мрожека «Вдовы».

В 2012 году художественный руководитель театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков создал кукольный спектакль по пьесе «Кароль». Впоследствии эта постановка стала лауреатом Российской национальной премии «Золотая маска» сразу в двух номинациях — «Лучший кукольный спектакль» и «Лучшая работа художника».