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В Пензе пройдет выставка репродукций картин Ивана Айвазовского

10:01 | 14.03.2017 | Культура

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Выставка репродукций «Айвазовский. К 200-летию», посвященная юбилею великого русского художника-мариниста, пройдет в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого с 24 марта по 23 апреля.

В Пензе пройдет выставка репродукций картин Ивана Айвазовского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В постоянной экспозиции учреждения культуры есть три оригинала работ художника — «Утро», «Ночь» и «Приморский город. Вид Ялты». Они также будут представлены на выставке.

«Вглядываясь в картины Айвазовского, мы погружаемся в прекрасный и волнующий мир моря. Масштабные полотна, выполненные в натуральную величину, обрамленные в итальянские рамы, описание истории жизни и ярких моментов творчества великого живописца — все это ожидает посетителей выставки», — говорится в сообщении, опубликованном в группе картинной галереи в соцсети «ВКонтакте».
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