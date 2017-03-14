В Пензе пройдет выставка репродукций картин Ивана Айвазовского Культура

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Выставка репродукций «Айвазовский. К 200-летию», посвященная юбилею великого русского художника-мариниста, пройдет в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого с 24 марта по 23 апреля.

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В постоянной экспозиции учреждения культуры есть три оригинала работ художника — «Утро», «Ночь» и «Приморский город. Вид Ялты». Они также будут представлены на выставке.

«Вглядываясь в картины Айвазовского, мы погружаемся в прекрасный и волнующий мир моря. Масштабные полотна, выполненные в натуральную величину, обрамленные в итальянские рамы, описание истории жизни и ярких моментов творчества великого живописца — все это ожидает посетителей выставки», — говорится в сообщении, опубликованном в группе картинной галереи в соцсети «ВКонтакте».