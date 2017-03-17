В Пензе начала работу выставка «Первозданная Россия» Культура

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Выставка фотографий общероссийского фестиваля «Первозданная Россия» начала работу в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 17 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На ней представлено около 100 работ победителей и участников одноименного фотоконкурса.

По словам председателя пензенского регионального отделения Русского географического общества Игоря Пантюшова, фестиваль «Первозданная Россия» с каждым днем привлекает все больше ценителей природы.

В свою очередь начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Александр Елатонцев отметил, что фотографии, представленные на выставке, сделаны с любовью.

«Может быть, эта выставка, эти работы притягивают еще и тем, что на них нет людей. На них есть природа, на них есть животные», — сказал он, выразив надежду, что пензенские фотографы в следующем году будут среди лауреатов.

Доктор исторических наук, профессор, директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета Геннадий Белорыбкин обратил внимание на то, как сложно фотографам поймать момент, который передаст чувства и настроение.

«Когда мы на эти снимки смотрим, у нас меняется настроение, мы по-другому смотрим на окружающую жизнь, на свои собственные дела», — отметил он.

Краевед также поделился своим опытом путешествий.

«Я могу сказать, что такую прекрасную природу, как в нашей Пензенской области, надо еще поискать», — добавил профессор.

В рамках открытия выставки был награжден фотограф Денис Кострюков, который отмечен жюри фестиваля «Первозданная Россия». Ему вручили диплом и книгу с фотографиями. Он призвал пензенцев больше путешествовать по России, любить свой край и страну.