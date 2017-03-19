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Пензенская и Владимирская области намерены развивать сотрудничество в сфере туризма

12:02 | 19.03.2017 | Культура

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Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Пензенская и Владимирская области планируют заключить соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, такая договоренность достигнута по итогам визита делегации региона во Владимирскую область, состоявшегося 14–15 марта.

По его словам, ожидается, что вскоре коллеги из Владимирской области посетят Пензу с ответным визитом.

«Пензенцы представили проект «Сельский туризм: ярмарка идей», направленный на выявление точек туристического роста в отдельных районах области. Также принимающей стороне были представлены детские образовательные и культурные проекты «Вагон знаний» и «Культурная палитра 58 региона», которые реализуются в Пензенской области с 2016 года», — написал Олег Ягов на своей странице в социальной сети Facebook.
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