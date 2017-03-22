В Пензе отметили 125-летие картинной галереи Культура

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 125-летию пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, состоялось в среду, 22 апреля.

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Перед началом официальной части директор учреждения Кирилл Застрожный провел небольшую экскурсию для почетных гостей, а затем собравшиеся перешли в зеленый зал.

Здесь им была представлена театрализованная постановка, с помощью которой актеры драмтеатра имени А.В. Луначарского напомнили об истории создания учреждения.

После этого гостей мероприятия ждал еще один сюрприз.

В реальности была воссоздана картина художника Ивана Макарова «Девочки-сестры», изображающая внучек вдовы Александра Пушкина Натальи Гончаровой и ее второго супруга Петра Ланского.

Затем к собравшимся обратился директор картинной галереи Кирилл Застрожный, который поделился достигнутыми успехами.

«Мы более чем на 200 тыс. рублей заработали денег больше, чем у нас было по плану на I квартал», — сообщил он, что это свидетельствует об интересе посетителей к галерее в целом и проводимым в ней мероприятиям.

«Нам удалось буквально на 43% повысить заработную плату работников — с 14 тыс. 600 рублей до почти 21 тыс. рублей в феврале. Это дает мне возможность и больше спросить, и больше заинтересовать, и добиться больших результатов», — сказал он, поблагодарив всех присутствующих за поддержку.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на важную социальную задачу, которую выполняют учреждения культуры, и предложил чаще менять экспозицию.

«Я думаю, что более правильно, если из заказников экспозиция будет меняться. Это нужно делать гораздо чаще [...], чтобы доставались те картины, которые еще люди не видели. Давайте это будем делать», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев вручил благодарность Кириллу Застрожному, главному хранителю картинной галереи Надежде Тарховой, заведующей музеем одной картины Екатерине Фокиной.

Кроме того, почетной грамоты удостоена заведующая культурно-массовым отделом галереи Екатерина Сальникова.

К поздравлениям также присоединился председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, который отметил рост числа посетителей.

«Это говорит о том, что у нас хорошие добрые традиции уважения к истории, творчеству наших художников и нашей Пензенской области», — подчеркнул он.

После этого спикер областного парламента вручил Кириллу Застрожному вазу с гербом региона.