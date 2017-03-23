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В пензенской филармонии состоится концерт в поддержку восстановления собора

16:32 | 23.03.2017 | Культура

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт в поддержку восстановления Спасского кафедрального собора пройдет в пензенской областной филармонии вечером в предстоящую субботу, 25 марта.

В пензенской филармонии состоится концерт в поддержку восстановления собора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в кассе учреждения культуры, стоимость билета на него составляет 50 рублей вне зависимости от места.

Программой мероприятия предусмотрены выступления ансамблей «Миряне», «Вольница», «Злато-Серебро».

Ожидается, что специальным гостем концерта станет музыкальный коллектив из Москвы «Партизан FM», в репертуар которого входят популярные и малоизвестные русские народные и украинские песни, композиции времен гражданской и Великой Отечественной войны, а также авторские сочинения.
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