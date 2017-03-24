В Пензе пройдет творческая встреча, посвященная хору имени Октября Гришина Культура

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Творческая встреча «С песней по жизни», посвященная русскому народному хору имени Октября Гришина, состоится в пензенском краеведческом музее в предстоящую субботу, 25 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие приурочено сразу к двум знаменательным событиям: в 2017 году исполняется 60 лет с того времени, как хор начал давать свои первые концерты; а в ноябре будет отмечаться 90 лет со дня рождения Октября Гришина.

Ожидается, что с поздравительной речью выступят художественный руководитель хора, заслуженный работник культуры РФ Юрий Сысоев и солистка Валентина Жулина.

Кроме того, участники и ветераны хора поделятся с гостями воспоминаниями о жизни коллектива и споют всеми любимые песни.

Также в рамках мероприятия будет презентована передвижная выставка «С песней по жизни», которая рассказывает об истории становления народного хора, его руководителях и солистах, сообщается на портале «Музеи Пензенской области».