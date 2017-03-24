16:07:23 Пятница, 24 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Круглый стол, посвященный перспективам развития исторической части Пензы

В Пензе пройдет творческая встреча, посвященная хору имени Октября Гришина

10:41 | 24.03.2017 | Культура

Печать

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Творческая встреча «С песней по жизни», посвященная русскому народному хору имени Октября Гришина, состоится в пензенском краеведческом музее в предстоящую субботу, 25 марта.

В Пензе пройдет творческая встреча, посвященная хору имени Октября Гришина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие приурочено сразу к двум знаменательным событиям: в 2017 году исполняется 60 лет с того времени, как хор начал давать свои первые концерты; а в ноябре будет отмечаться 90 лет со дня рождения Октября Гришина.

Ожидается, что с поздравительной речью выступят художественный руководитель хора, заслуженный работник культуры РФ Юрий Сысоев и солистка Валентина Жулина.

Кроме того, участники и ветераны хора поделятся с гостями воспоминаниями о жизни коллектива и споют всеми любимые песни.

Также в рамках мероприятия будет презентована передвижная выставка «С песней по жизни», которая рассказывает об истории становления народного хора, его руководителях и солистах, сообщается на портале «Музеи Пензенской области».
Актуальное
Читайте также
В Пензе врачам удалось сохранить мужчине три отчлененных пальца из четырех Пензенская область имеет хороший потенциал для развития туризма — Олег Ягов
Защитные зоны приводят к «омертвлению» центра Пензы — Сергей Герасимов Пензенские прокуроры с начала года выявили более 150 сайтов о наркотиках
Михаил Торгашин участвует в заседании коллегии Минпромторга в Москве Иван Белозерцев призвал строить в Пензе здания, которые будут радовать глаз
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама