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Губернатор поздравил пензенских работников культуры с праздником

10:02 | 25.03.2017 | Культура

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Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников культуры с профессиональным праздником, который отмечается в субботу, 25 марта.

Губернатор поздравил пензенских работников культуры с праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Бережное сохранение и приумножение бесценного культурного наследия великих предков — благородная и ответственная задача, которую вы достойно решаете. Благодаря вашему вдохновенному труду, таланту, целеустремленности и энергии обеспечивается прочная связь поколений, интеллектуальные достижения прошлого становятся современным достоянием, возникают широкие возможности культурного диалога», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что представители сферы и впредь будут делать все для дальнейшего развития творчества земляков, утверждения в обществе высоких идеалов подлинного гуманизма, патриотизма, искренней любви к родине.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Сурского края!» — сказал губернатор.

Накануне праздника в ходе торжественного мероприятия в областной филармонии Иван Белозерцев вручил отличившимся работникам благодарности Минкульта России и губернатора, а также почетные грамоты.
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