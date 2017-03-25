Юрий Каблуков подарил библиотеке свою книгу о Пензенской области Культура

Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Краевед Юрий Каблуков передал два экземпляра своей книги «Знаете ли вы историю Пензенского края?» в читальный зал центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ней отражены различные этапы развития Пензы и региона — с момента основания и до настоящего времени.

Как отмечается на сайте библиотеки, в учреждении уже есть ранее изданные труды автора, в частности, сборник «Пензенский хронограф», который Юрий Каблуков выпустил в соавторстве с краеведом Игорем Шишкиным.

По словам директора городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского Галины Асеевой, пополнение краеведческого фонда всегда является знаменательным событием.

«Ведь главной функцией библиотек во все времена являлось сохранение и предоставление важной информации нашим читателям. Я думаю, что новое издание будет интересно не только исследователям и студентам, но и всем, кому небезразлична история своей малой родины», — сказала она.