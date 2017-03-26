В никольском музее стекла и хрусталя начала работу выставка, посвященная Николаю Воинову Культура

Пенза, 26 марта 2017. PenzaNews. Выставка, посвященная художнику Николаю Воинову, начала работу в никольском музее стекла и хрусталя Пензенской области.

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«Николай Воинов приехал в Никольск в 1956 году после окончания ЛВХПУ имени В.И. Мухиной. Первые его работы были созданы в духе мастеров прославленного завода «Красный гигант», но затем он стал создавать абсолютно новые по форме, декору, общему художественному решению работы. Графины для вина с зеленой насыпью были очень популярны в 1960 годы», — говорится в сообщении, опубликованном в группе картинной галереи имени К.А. Савицкого в группе в социальной сети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что Николай Воинов создал вазы в подарок первому космонавту Юрию Гагарину.

«Очень разнообразны по декоративному оформлению его вазы-шляпы, которые похожи на космические тарелки инопланетян. Одну из них можно увидеть на выставке никольского стекла в пензенской картинной галерее, другие — в музее стекла и хрусталя», — отмечается в тексте.

В нем сообщается, что в предстоящий вторник, 28 марта, в музее стекла и хрусталя пройдет тематический вечер, посвященный Николаю Воинову.