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В Кузнецке объявлен исторический фотоконкурс

17:16 | 27.03.2017 | Культура

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Кузнецк, 27 марта 2017. PenzaNews. Фотоконкурс, посвященный истории города Кузнецка Пензенской области, пройдет с 28 марта по 15 сентября.

В Кузнецке объявлен исторический фотоконкурс

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Творческое состязание под названием «Уходящий Кузнецк» объединит учеников школ и студентов средних специальных учебных заведений.

В конкурсе предусмотрено три номинации.

В категории «Ускользающее наследие» будут представлены фотографии народных костюмов и предметов старины, сохранившихся в семьях жителей Кузнецкого района. Тема «Старинные здания» предполагает предоставление снимков старинных зданий города и элементов архитектуры, таких как наличники и ставни. В номинации «Взгляд из прошлого» будут рассмотрены фотографии зданий и улиц Кузнецка, сделанные до 1990 года и хранящиеся в семейных архивах жителей.

По условиям конкурса, фотографии обязательно должны быть авторскими. Каждую работу необходимо обеспечить сопроводительным листом с подробной информацией о ней, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.
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