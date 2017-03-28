В Кузнецке намечено создать совет по культуре Культура

Кузнецк, 28 марта 2017. PenzaNews. Мэр Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский поручил проработать вопрос о создании совета по культуре.

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«Давайте не будем заформализовывать, но пару раз в год надо собираться», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в минувший понедельник, 27 марта.

Глава администрации Кузнецка пояснил, что на заседания совета следует приглашать авторитетных деятелей культуры и руководителей учреждений.

По его словам, участники смогут обмениваться идеями, а также инициировать различные проекты.

«Это должен быть позитивный мозговой штурм, анализ того, что сделано и еще можно сделать в этой сфере», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии Кузнецка.