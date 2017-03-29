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ФОТОРЕПОРТАЖ Передача раритетных предметов краеведческому музею. Пенза, 28 марта 2017 г.

В Пензе пройдет выставка, посвященная Русско-турецкой войне

10:28 | 29.03.2017 | Культура

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Стационарная выставка «И славы гордые Отечества сыны», приуроченная к 145-летию Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, начнет свою работу в пензенском краеведческом музее в пятницу, 7 апреля.

В Пензе пройдет выставка, посвященная Русско-турецкой войне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в учреждении культуры, хронологически экспозиция охватывает период с XVII по XIX века.

«На выставке представлены элементы обмундирования русской армии XVIII века, памятные медали, документы из фондов музея и государственного архива Пензенской области, книги, а также портреты земляков, чьи имена вошли в историю русско-турецких войн», — уточнили в музее.

В учреждении добавили, что ознакомиться с выставкой можно будет до сентября.

Монтаж экспозиции, которая размещена в коридоре второго этажа, завершен в минувший вторник, 28 марта.
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