Пензенский хореограф возмутилась уровнем проведения фестиваля «Перекресток надежд» в ЦХИ Культура

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Художественный руководитель театра пластики и танца «Барокко» Альфия Чатаева крайне возмущена организацией XIV открытого пензенского городского фестиваля-конкурса хореографических коллективов «Перекресток надежд», который состоялся 1 и 2 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, участие в данном фестивале, организованном управлением культуры Пензы и центром хореографического искусства, в этом году стало последней каплей в чаше ее терпения, хотя претензии по поводу отдельных моментов возникали ранее едва ли не каждый год.

«Организация во всем просто жуткая — начиная с жюри и заканчивая площадкой. Дело в том, что состав жюри не был прописан ни в одном положении, а ведь это самое главное, что может быть вообще в фестивале! Участник должен знать, кто его будет судить. Мы до последнего пытались это выяснить, и в итоге нам это обозначили в среду [29 марта], а в день мероприятия, когда мы уже сдали деньги и приехали, мы увидели, что жюри совершенно другое», — сообщила Альфия Чатаева ИА «PenzaNews» в понедельник, 3 апреля.

Она пояснила, что стремление знать состав жюри обусловлено желанием иметь выбор — участвовать в конкретном конкурсе или нет, чего в данном случае коллектив был лишен.

«Это маленькие дети — возрастная категория от 7 лет. Это родители, многие из которых отпросились с работы, которые заплатили за это деньги. Они пришли и, соответственно, рассчитывают на выступление — премьеру номера. Как сказать ребенку, что он не может танцевать и должен идти домой? Естественно, мы были вынуждены выступить и смириться с тем, что происходит на фестивале, а затем на эту тему переговорить», — сказала хореограф.

Альфия Чатаева добавила, что по окончании фестиваля долго не могла связаться ни с кем из организаторов.

«Потом в итоге я до одной из них дозвонилась, на что она мне сказала: «Вы все время чем-то недовольны. Если Вас что-то не устраивает, то вообще можете не участвовать», — отметила собеседница агентства.

По словам Альфии Чатаевой, ей также припомнили, что несколько лет назад она указала организаторам на факт оценки номеров разных направлений, в том числе эстрадных, народных и классических танцев, одним членом жюри, после чего удалось добиться увеличения числа судей.

«Площадка тоже ужасная. Сцена [центра хореографического искусства] в занозах. Понятно, что ей требуется реставрация, но ведь с нас берут деньги — можно было бы арендовать сцену, например, в ДК «Заря», — предположила она.

Хореограф обратила внимание на то, что многие руководители пензенских коллективов также возмущены существующим положением дел, однако вынуждены участвовать в конкурсах, так как им крайне редко предоставляется возможность выступать на концертах.

«Приглашают исключительно те коллективы, которые базируются в центре хореографического искусства — свои, а остальные все за кадром. Но дети же должны выступать, обкатывать свои номера», — сказала собеседница агентства.

Руководитель театра пластики и танца «Барокко» добавила, что ее коллектив, который традиционно становится лауреатом, не будет выступать на гала-концерте «Перекрестка надежд» и не посетит церемонию награждения, которая состоится 23 апреля.

«Мы никогда больше не будем принимать участие ни в одном танцевальном фестивале городского уровня, которые существуют в Пензе. За ними стоят одни и те же люди, а значит у них нет будущего. Их делают, чтобы поставить галочку в план работы. Самое интересное, что у нас все мероприятия такого рода проходят на подобном уровне», — сказала Альфия Чатаева.

Она отметила, что не сталкивалась с таким отношением на международных фестивалях и конкурсах, где организаторы заинтересованы, чтобы участники возвращались туда вновь.