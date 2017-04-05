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В рамках «Jazz May» в Пензе впервые будет работать школа джазового вокала

13:56 | 05.04.2017 | Культура

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Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Школа джазового вокала впервые будет организована в рамках VII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza», который пройдет в Пензе с 19 по 21 мая. Об этом сообщил продюсер мероприятия Олег Рубцов.

В рамках «Jazz May» в Пензе впервые будет работать школа джазового вокала. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эта задумка проистекает из состава участников, поскольку целых три выдающихся певицы в этом году в программе заявлены — это Дина ДеРоуз, Алина Ростоцкая и Мариам Мерабова», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в областной филармонии в среду, 5 апреля.

Олег Рубцов подчеркнул, что каждая из певиц является действующим преподавателем.

«Мариам Мерабова преподает в школе Аллы Пугачевой, имеет большое число учеников, последователей. Дина ДеРоуз является профессором нескольких европейских и американских университетов. […] Все они являются популяризаторами джаза как такового и правильного подхода к вокалу в принципе, джазовому в том числе», — пояснил продюсер фестиваля.

Он отметил, что мастер-классы будут проводится в день выступлений каждой из певиц.

Олег Рубцов уточнил, что в ближайшее время будет опубликована информация о том, как пензенцам можно попасть на эти занятия.

«Технически не до конца это проработано. Важным является то обстоятельство, что можно три разных подхода к обучению, вокалу, звукоизвлечению, работе с песенным материалом […] проследить. На самом деле это уникальная история», — резюмировал продюсер «Jazz May Penza».
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