Открытую площадку «Jazz May» помогут спроектировать архитекторы объединения «Вещь!» Культура

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Молодые люди, входящие в объединение «Вещь!», помогут в организации открытой площадки VII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza», который пройдет в Пензе с 19 по 21 мая. Об этом сообщил продюсер мероприятия Олег Рубцов.

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«Они нам регулярно помогают декорации монтировать. […] В этом году у нас с ними полноценное партнерство. Они будут проектировать многие околомузыкальные объекты, и, я думаю, что мы освежим внешний облик фестивальной площадки с их помощью», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в областной филармонии в среду, 5 апреля.

По словам Олега Рубцова, в рамках мероприятия по-традиции будет работать фестивальный городок рядом с открытой сценой.

«Мы в прошлом году выносили открытую площадку даже географически. Но не думаю, что мы этот опыт будем повторять, потому что все-таки людям приятнее и комфортнее в одном месте концентрироваться. Мы, конечно, найдем для каких-то альтернативных жанров возможность о себе заявить на сцене, но все-таки и логистически проще, и удобнее для людей, если все будет происходить в одном месте», — добавил он.

Продюсер фестиваля отметил, что, скорее всего, в этом году придется отказаться от демонстрации короткометражных мультфильмов, которая вызвала в прошлый раз большой интерес жителей.

«К сожалению, я практически точно могу сказать, что на аренду экрана у нас в этом году денег не будет. Несмотря на то, что в прошлом году он стал довольно интересным элементом программы, к сожалению, приходится выбирать», — пояснил Олег Рубцов, подчеркнув, что если средства будут найдены, то показ будет организован.

Однозначно ответить на вопрос о том, будет ли зеленый газон на открытой площадке фестиваля «Jazz May», продюсер затруднился.

«Традиционно я отвечаю на этот вопрос: «Будут деньги — будет газон». Пока, вроде бы, все складывается», — сказал он.