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В Пензе пройдет межрегиональная лаборатория «Библиотека — территория творчества»

09:28 | 07.04.2017 | Культура

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Десятая межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – территория творчества» будет организована в пензенской областной библиотеке для детей и юношества 12 и 13 апреля.

В Пензе пройдет межрегиональная лаборатория «Библиотека — территория творчества»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в учреждении культуры, в этом мероприятии примут участие ведущие специалисты библиотек Санкт-Петербурга, Тамбова, Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Липецка, Самары, Орла, Хакасии, Белоруссии и Пензенской области.

Библиотекари обсудят экологическое воспитание в профессиональном формате — его ресурсы, возможности и идеи, а также повышение качества библиотечного обслуживания подрастающего поколения в современных условиях.

Открытие лаборатории намечено на 10.00.
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