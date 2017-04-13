18:46:47 Четверг, 13 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ IV межрегиональный форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2017». Пенза, 13 апреля 2017 г.

В Пензе простились с первой исполнительницей песни «18 лет» Верой Аношиной

13:33 | 13.04.2017 | Культура

Печать

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Церемония прощания с советской и российской певицей, заслуженной артисткой РСФСР, первой исполнительницей песен «18 лет» и «Милая роща» Верой Аношиной прошла в центре культуры и досуга Пензы в четверг, 13 апреля.

В Пензе простились с первой исполнительницей песни «18 лет» Верой Аношиной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Отдать дань памяти великой артистке пришли ее ученики и почитатели таланта.

Также с Верой Аношиной простились представители власти, в том числе губернатор Иван Белозерцев, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, спикер Законодательного собрания региона Валерий Лидин, мэр Виктор Кувайцев, его заместитель Владимир Попков, глава города Валерий Савельев и другие.

Они выразили свои соболезнования родным Веры Аношиной, присутствовавшим на траурном мероприятии — ее правнучке и внуку.

Как отметила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина, которая также является сопредседателем сосновоборского землячества, местные жители скорбят в связи с кончиной певицы.

По ее словам, многие хотели бы приехать проститься с ней, однако по объективным причинам это смогли сделать не все.

«Мы подготовили подборку фотографий. Вы видите, какое светлое у нее лицо, как много вокруг нее молодых людей!» — сказала Вера Фейгина, комментируя снимки, которые транслировались на экране при входе в ЦКиД.

Она подчеркнула, что Вера Аношина всегда с особой теплотой относилась к молодым артистам и поддерживала их.

«С ее смертью уходит эпоха. [...] Она оставила свой след на земле. Светлая память. Вечный покой», — добавила Вера Фейгина.

В свою очередь министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова рассказала, что лично знала Веру Аношину много лет.

«Мне посчастливилось с ней работать. Не один концерт мы сделали вместе. Это был замечательный, добрый, отзывчивый человек, прекрасная, интересная женщина и, конечно, очень талантливая актриса, артистка, певица», — сказала она.

Министр добавила, что голос Веры Аношиной и память о ней навсегда останутся в сердцах пензенцев.
Актуальное
Читайте также
В пензенском зоопарке 9 мая впервые пройдет акция «Голос народной памяти» В Пензенской области с начала года по вине водителей автобусов произошло 24 ДТП
В Пензе МЧС и «Деловая Россия» договорились о сотрудничестве Житель Пензы не смог оформить в собственность участок под домом, которым владеет 67 лет
«InnoMed» даст новый стимул для развития биомедицинского кластера Пензы — губернатор Предприятия Заречного помогут участникам конкурса «Мой дом, мой двор»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама