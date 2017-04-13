В Пензе простились с первой исполнительницей песни «18 лет» Верой Аношиной Культура

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Церемония прощания с советской и российской певицей, заслуженной артисткой РСФСР, первой исполнительницей песен «18 лет» и «Милая роща» Верой Аношиной прошла в центре культуры и досуга Пензы в четверг, 13 апреля.

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Отдать дань памяти великой артистке пришли ее ученики и почитатели таланта.

Также с Верой Аношиной простились представители власти, в том числе губернатор Иван Белозерцев, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, спикер Законодательного собрания региона Валерий Лидин, мэр Виктор Кувайцев, его заместитель Владимир Попков, глава города Валерий Савельев и другие.

Они выразили свои соболезнования родным Веры Аношиной, присутствовавшим на траурном мероприятии — ее правнучке и внуку.

Как отметила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина, которая также является сопредседателем сосновоборского землячества, местные жители скорбят в связи с кончиной певицы.

По ее словам, многие хотели бы приехать проститься с ней, однако по объективным причинам это смогли сделать не все.

«Мы подготовили подборку фотографий. Вы видите, какое светлое у нее лицо, как много вокруг нее молодых людей!» — сказала Вера Фейгина, комментируя снимки, которые транслировались на экране при входе в ЦКиД.

Она подчеркнула, что Вера Аношина всегда с особой теплотой относилась к молодым артистам и поддерживала их.

«С ее смертью уходит эпоха. [...] Она оставила свой след на земле. Светлая память. Вечный покой», — добавила Вера Фейгина.

В свою очередь министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова рассказала, что лично знала Веру Аношину много лет.

«Мне посчастливилось с ней работать. Не один концерт мы сделали вместе. Это был замечательный, добрый, отзывчивый человек, прекрасная, интересная женщина и, конечно, очень талантливая актриса, артистка, певица», — сказала она.

Министр добавила, что голос Веры Аношиной и память о ней навсегда останутся в сердцах пензенцев.