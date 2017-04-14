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Пензенские полицейские посетили музей одной картины

15:20 | 14.04.2017 | Культура

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №2 управления МВД России по городу Пензе посетили музей одной картины в рамках акции «Шаг в искусство».

Пензенские полицейские посетили музей одной картины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, полицейские познакомились с последней работой художника Константина Флавицкого «Княжна Тараканова».

Просмотру картины предшествовал 40-минутный фильм, снятый сотрудниками картинной галереи совместно с актерами драматического театра имени А.В. Луначарского, из которого стражи порядка узнали о личности Константина Флавицкого, о героине, изображенной картине, а также об истории написания полотна.

Как отмечается в группе галереи в социальной сети «ВКонтакте», картина произвела на полицейских неизгладимое впечатление, а после сеанса гости поблагодарили сотрудников музея за прекрасно проведенное время.
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